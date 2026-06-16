Morelia, Michoacán, a 16 de junio de 2026.- Con un llamado a fortalecer la unidad del movimiento y consolidar el proyecto transformador que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la diputada Fabiola Alanís anunció su solicitud de licencia al Congreso del Estado para participar en el proceso interno de Morena para la elección de la Coordinadora o el Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán.



La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local afirmó que esta decisión responde a una profunda convicción política y al compromiso de seguir construyendo un proyecto de bienestar, justicia social y prosperidad compartida para las y los michoacanos.



“Con el corazón en la mano y con la firme convicción de consolidar la transformación en Michoacán y en México, de la mano del liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, he decidido participar en este proceso interno de nuestro movimiento”, expresó.



Fabiola Alanís destacó que Morena atraviesa una etapa histórica en la que la unidad, la organización territorial y la cercanía con el pueblo serán determinantes para fortalecer el Segundo Piso de la Cuarta Transformación y garantizar que los avances alcanzados continúen beneficiando a quienes durante décadas fueron olvidados.



La legisladora recordó que su trayectoria ha estado ligada a las luchas democráticas, a la defensa de los derechos de las mujeres, a las causas sociales y a la construcción del movimiento que hoy representa la principal fuerza política del país.





“Participamos con serenidad, con principios y con resultados. La trayectoria nos avala, el pueblo nos respalda y la honestidad, junto con el amor profundo que sentimos por Michoacán, son la fuerza que nos impulsa a dar este paso”, sostuvo.



Fabiola Alanís señaló que el proceso interno representa una oportunidad para fortalecer la organización del movimiento en todos los municipios del estado, escuchar a la militancia y consolidar una visión de futuro basada en los principios que dieron origen a Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.



Asimismo, reiteró que su participación estará guiada por el respeto absoluto a las reglas internas del partido, privilegiando en todo momento la unidad y la cohesión de la Cuarta Transformación.



“La prioridad es el movimiento. Lo más importante es que Morena llegue unido y fortalecido a los retos que vienen, porque Michoacán merece que continúe la transformación y que sigamos construyendo bienestar para todas y todos”, afirmó.



La coordinadora parlamentaria destacó que el respaldo ciudadano que ha recibido a lo largo de los últimos años refleja el deseo de miles de mujeres y hombres de seguir profundizando los cambios impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación.



“Estamos listas y listos para seguir haciendo historia. Vamos a recorrer cada región, cada municipio y cada comunidad con la convicción de que el futuro de Michoacán debe construirse desde el pueblo, con honestidad, con principios y con amor por nuestra tierra”, señaló.



Finalmente, Fabiola Alanís refrendó su lealtad al movimiento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que su participación buscará contribuir a que Michoacán siga siendo un referente nacional de organización, transformación y esperanza.