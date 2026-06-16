La Secretaría del Migrante (Semigrante) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán formalizaron una alianza con el objetivo de fortalecer las acciones de atención, protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y jornaleras agrícolas.

El convenio fue suscrito por el titular de la Semigrante, Antonio Soto Sánchez, y el presidente de la CEDH Michoacán, Josué Mejía Pineda, quienes coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto para impulsar políticas y acciones que garanticen el respeto y la protección de los derechos de la población en contexto de movilidad.

A través de esta colaboración, se establecerán mecanismos para implementar acciones de capacitación, promoción, estudio, sensibilización y fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos, con énfasis en la atención y protección de las personas migrantes.

Asimismo, ambas instituciones trabajarán de manera coordinada para desarrollar estrategias que contribuyan a generar una cultura de respeto a los derechos humanos, lo que fortalecerá la atención integral de quienes se encuentran en contexto de movilidad.

Finalmente, el titular de la Semigrante destacó que la defensa y promoción de los derechos humanos de las y los migrantes requiere del trabajo conjunto entre instituciones, por lo que este acuerdo permitirá reforzar las acciones que impulsa el Gobierno de Michoacán para brindar una atención digna y cercana a este sector de la población.