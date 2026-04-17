Chucándiro/Morelia, Mich.- Viernes 17 de abril de 2026.- Juan Carlos Toledo Jacuinde, abogado de profesión, maestro y quien se desempeñaba como asesor jurídico del Ayuntamiento de Chucándiro, murió en el Hospital San Miguel, ubicado en la ciudad de Morelia, a consecuencia de las severas lesiones que sufrió tras ser brutalmente golpeado en el citado municipio, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con datos obtenidos durante la labor periodística, la noche del pasado miércoles, Toledo Jacuinde se encontraba en su tienda de abarrotes, localizada en la comunidad de La Presa.

Según fuentes allegadas al caso, presuntamente unos sujetos ingresaron al establecimiento, donde golpearon despiadadamente al susodicho y, además, saquearon mercancía del negocio.

Posteriormente, los agresores sacaron a la víctima del inmueble y la abandonaron en un camino de terracería cercano. Horas después, ya durante la mañana de ayer jueves, los familiares del afectado lo hallaron aún con vida, pero malherido, por lo que lo trasladaron de urgencia al referido nosocomio, donde fue atendido por los médicos; sin embargo, más tarde falleció.

El caso fue notificado a la Fiscalía, cuyos agentes y peritos criminalistas iniciaron las investigaciones correspondientes y llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Asimismo, los especialistas acudieron a la mencionada población de La Presa, en Chucándiro, a efecto de procesar la escena de los hechos y continuar con las diligencias respectivas para dar con el paradero de los responsables del cobarde homicidio.

AGENCIA RED 113