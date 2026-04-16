Morelia, Michoacán; 16 de abril de 2026.- Ante miles de michoacanas y michoacanos, Alfonso Martínez Alcázar rindió protesta como Coordinador del Cambio y la Defensa de la Familia, y así encabezar la lucha para recuperar los valores y restablecer la paz y tranquilidad en el estado.

En este pletórico marco y posterior a una mega caravana que avanzó sobre la avenida Acueducto hasta la Plaza Jardín Morelos, el líder nacional del PAN, Jorge Romero, destacó la brillante trayectoria de Alfonso Martínez, quien decidió fortalecer la estructura interna, luchar a favor de nuestros hijos, la familia y por un mejor Michoacán.

#Video 🔵 Alfonso Martínez rinde protesta como Coordinador del Cambio y la Defensa de la Familia. Acuden liderazgos nacionales y estatales del #PAN @AlfonsoMtz_Mx @JorgeRoHe pic.twitter.com/HVz6A3mv4r — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 17, 2026

Frente a destacados liderazgos panistas, representantes sociales, productivos, mujeres y hombres, el dirigente nacional mencionó que “hoy venimos a apoyar a un hombre que ha decidido luchar, un mexicano, un michoacano, en particular en quienes miles, miles, de personas creen”.

Jorge Romero resaltó que no hay manera de que la ciudadanía elija dos o tres a una persona, si no hizo un buen trabajo, por ello, subrayó que Alfonso Martínez hizo un magnífico trabajo en Morelia y hará un magnífico trabajo como Coordinador en Michoacán.

Agregó que como sociedad no podemos ser indiferentes ante la inseguridad y promesas incumplidas de morena. Mencionó que ante este escenario se puede rendir, o adoptar la actitud de Alfonso Martínez, que es luchar por un mejor futuro.

Por su parte, Alfonso Martínez aceptó el compromiso de coordinar los esfuerzos de cambio y defensa de la familia. “Lo acepto con orgullo y determinación para trabajar levantarnos para defender a la familia”.

Cuestionó los logros que presume morena y de cómo la realidad es otra en todo el país. En este sentido, invitó a las y los michoacanos a caminar juntos, y construir la paz que todos anhelamos.

Arropa el PAN a Alfonso Martínez Alcázar

El encuentro convocó a miles de personas de diferentes puntos del estado. Entre los liderazgos presentes estuvieron Jorge Romero, líder nacional del PAN, Laura Esquivel y Marco Cortés, senadores de la República; los diputados federales, Armando Tejeda, José Manuel Hinojosa, Germán Martínez y David Cortés. Los legisladores locales Teresita de Jesús Herrera, Alfonso Chávez y José Antonio Salas. De la dirigencia estatal Carlos Quintana y María de los Ángeles Toro, así como los alcaldes de La Piedad, Sahuayo, Tocumbo, Marcos Castellanos, Ecuandureo, Quiroga, Tangancícuaro, Epitacio Huerta, Churintzio e Ixtlán. Los ex jefes estatales Cuquita Cabrera, Germán Tena y Beny Quezada.