Morelia, Michoacán, 17 de abril de 2026. – El Poder Judicial de Michoacán continúa implementando acciones orientadas a la inclusión de personas con discapacidad y de grupos en situación de vulnerabilidad, como parte de su compromiso de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. En este marco, se llevó a cabo la revisión y validación de un prototipo de escalón universal diseñado para personas de talla baja.

A través del Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos, el director de Administración Alan Juan Rodríguez Manríquez e integrantes del colectivo “Nada sobre nosotros sin nosotros” realizaron la validación del prototipo.

El escalón universal tiene como propósito facilitar que las personas usuarias de talla baja puedan realizar sus trámites de manera directa, autónoma y en condiciones de igualdad en los módulos de atención al público, contribuyendo a un servicio más accesible y digno.

Tras su aprobación, se acordó que como parte de su implementación en una primera etapa se colocarán escalones en diversos espacios de atención en Morelia, con la proyección de extender este modelo a sedes del estado.

Estas acciones se suman a los esfuerzos que el Poder Judicial de Michoacán ha impulsado en materia de inclusión, mediante la incorporación de criterios de accesibilidad universal, la capacitación con enfoque de derechos humanos y perspectiva de discapacidad, así como la colaboración con colectivos y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de consolidar una justicia completa: más cercana, más eficiente y más profesional para todas las personas.