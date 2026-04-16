Zinapécuaro, Mich.- Jueves 16 de abril de 2026.- Dos hombres en posesión de 27 dosis de metanfetamina, un arma larga, cartuchos útiles y una camioneta fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil (GC) sobre la autopista México-Guadalajara, a la altura del kilómetro 202+256, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El hecho ocurrió en el municipio de Zinapécuaro. La fuente indicó que, en el referido lugar, los oficiales mantenían un filtro de revisión para la prevención del delito y le marcaron el alto a los ocupantes de una camioneta que circulaba de manera irregular, a quienes les aplicaron una inspección protocolaria.

Durante la acción, los uniformados localizaron al interior de la unidad bolsas plásticas que contenían la citada sustancia ilícita, así como 10 cartuchos útiles calibre 5.56 y una placa de circulación con reporte de robo vigente. Además, en un compartimento oculto descubrieron un fusil calibre .50 con aditamentos y un uniforme.

La droga, el arma, los cartuchos y el resto de los objetos, junto con los ahora indiciados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

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