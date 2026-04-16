Pátzcuaro, Michoacán, 15 de abril de 2026.- El presidente municipal Julio Arreola firmó un convenio de colaboración con la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), ampliando la oferta educativa disponible para las y los patzcuarenses, con el objetivo de acercar más oportunidades de superación profesional a las familias del municipio.

Gracias a este acuerdo, la ciudadanía podrá acceder a más de 110 programas académicos que ofrece la institución, entre ellos licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorados, destacando carreras como Derecho, Administración Pública, Turismo, Seguridad Pública, Desarrollo Agroindustrial y Turismo Sustentable.

Además, las licenciaturas contarán con importantes facilidades económicas, ya que no se pagan inscripciones ni reinscripciones, únicamente cuotas mínimas de plataforma, permitiendo que más personas puedan continuar sus estudios sin que el factor económico sea una barrera.

Como parte del convenio, el Gobierno de Pátzcuaro habilitará espacios en el Centro Comunitario Eréndira con equipo de cómputo e internet para apoyar a estudiantes que requieran herramientas tecnológicas para su formación académica.

Julio Arreola reiteró que invertir en educación es invertir en el futuro del municipio, por lo que su administración seguirá generando alianzas que permitan abrir más puertas de desarrollo para jóvenes y adultos de Pátzcuaro.