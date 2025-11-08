Paracho, Mich, 8 de noviembre de 2025.- Un conato de incendio se registró la tarde de este sábado, en la iglesia de Santiago Apóstol, de esta comunidad de Nurío, el cual fue controlado y sofocado por habitantes del lugar y del Cuerpo de Rescate de Paracho.

Aproximadamente a las 15:30 horas, sobrevino el incendio, al parecer debido a un corto circuito en una zona posterior de la iglesia, donde se llevan a cabo trabajos de reconstrucción e instalación eléctrica.

Las llamas consumieron, principalmente, en el tejado a base de tejamanil, en un diámetro de 10 metros cuadrados, según el reporte de Rescate Michoacán.

Cabe recordar que, en el año 2021, se registró, ahí mismo, un fuerte incendio que prácticamente destruyó todo el interior, por lo que tuvo que ser reconstruido. Es una construcción del siglo XVII y consta de artesonados valiosos.

AGENCIA RED 113