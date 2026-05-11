Morelia, Michoacán, a 11 de mayo de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a través de la Facultad de Ingeniería Civil obtuvo el primer lugar del medallero general durante la XLII Olimpiada Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil (OlimpiANEIC), celebrada del 5 al 9 de mayo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La rectora Yarabí Ávila González felicitó a la delegación nicolaita que participó en la justa, al señalar que este reconocimiento refleja el talento y la dedicación de las y los alumnos de la UMSNH, así como el prestigio académico de la casa de estudios.

Cabe señalar que dicha distinción fue otorgada por la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil A.C. (ANEIC), organismo encargado de organizar este encuentro que reúne cada año a las y los mejores estudiantes de Ingeniería Civil del país.

La destacada participación de la comunidad nicolaita posicionó a la UMSNH como la mejor institución de la República Mexicana dentro de esta importante competencia nacional.

En esta edición participaron mil 150 jóvenes provenientes de más de 40 universidades de todo el país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes compitieron en más de 50 disciplinas y competencias.

El medallero quedó conformado en primer lugar por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en seguido lugar por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en tercer lugar, por la Universidad de Guanajuato.

De acuerdo a la página oficial de la OlimpiANEIC, el evento se realiza de manera anual desde 1985, y reúne a destacadas y destacados estudiantes de Ingeniería Civil “para promover la convivencia, el desarrollo humano y la competencia sana a través de actividades académicas, culturales, técnicas, deportivas y filantrópicas”.