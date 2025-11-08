Buenavista, Michoacán, 8 de noviembre de 2025.- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), localizaron e incineraron cuatro campamentos clandestinos presuntamente utilizados por grupos delictivos en el municipio de Buenavista.

En las localidades Cinco de Mayo y Las Carreras de esta demarcación, los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegaron diversas movilizaciones como parte del reforzamiento operativo en la región de Tierra Caliente.

Como resultado de estas operaciones fueron localizados y desmantelados cuatro campamentos clandestinos en las mencionadas comunidades; en ellos se encontraron municiones percutidas, ropa táctica e insumos.

Por lo anterior la SSP y las fuerzas federales reforzaron su presencia operativa en el municipio, a fin de inhibir la comisión de ilícitos y garantizar la seguridad de la población.