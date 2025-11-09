Morelia, Mich.- 08 de noviembre de 2025.- La noche de este sábado se registró un incendio al interior de un inmueble de la colonia Morelos, en las cercanías del panteón municipal de Morelia, hecho que dejó únicamente daños materiales.

En la cobertura noticiosa se pudo conocer que un reporte ciudadano fue el que alertó a las corporaciones de auxilio sobre una quemazón en una vivienda de la calle Arnulfo Ávila, casi esquina con Reforma.

De forma inmediata se movilizaron los integrantes de Bomberos Voluntarios de Michoacán I.A.P., quienes combatieron el fuego hasta eliminar el peligro evitando que las llamas se extendieron a casa aledañas.

El fuego daño muebles, y diversas figuras de santos, encontrando en el área diversas veladoras e insumos para quemar copal, por lo que no se descarta que en esa zona hubiera comenzado el siniestro.

Los bomberos realizaron labores de enfriamiento, mientras que policías colaboraron en las labores de auxilio, sin que se reportaran personas heridas.