Morelia, Michoacán, 11 de mayo de 2026.- El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que el éxito de “Jalo por las Mamás” demuestra que cuando la política pública coloca en el centro a las mujeres trabajadoras y a las familias populares, también se fortalece la economía local, el tejido social y la capacidad comunitaria de cuidado.

“Jalo por las Mamás” no fue solamente un concierto masivo. Fue una muestra de cómo un gobierno humanista puede convertir un evento cultural en una política social con impacto económico y comunitario.

Mientras durante años la derecha entendió la cultura únicamente como espectáculo o negocio privado, hoy Michoacán demuestra que los grandes eventos también pueden servir para redistribuir bienestar, fortalecer el comercio local y atender necesidades sociales concretas de miles de familias.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno del Estado, el festival generó una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, con participación de más de 3 mil 500 hoteles, 3 mil 500 restaurantes y una amplia movilización del sector turístico.

Pero además, el evento logró algo todavía más importante: convertir la participación ciudadana en una acción solidaria de gran escala. Gracias al intercambio de boletos se recaudaron más de 800 mil pañales que serán entregados en municipios con mayores necesidades de cuidados, iniciando este viernes en Charo.

Jesús Mora señaló que detrás de esta estrategia existe una visión distinta de gobierno, donde las madres autónomas, las mujeres trabajadoras y las familias más vulnerables dejan de ser invisibles para convertirse en prioridad de las políticas públicas.

“Durante décadas se abandonó el sistema comunitario de cuidados y se dejó toda la carga sobre las mujeres. Hoy la transformación entiende que apoyar a las madres también significa apoyar la economía familiar, la salud, la alimentación y el desarrollo de niñas y niños”, expresó.

Asimismo, destacó que los apoyos no se limitarán a la entrega de insumos, sino que se acompañarán con servicios integrales de cuidado y mecanismos de registro para garantizar que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan.

El dirigente morenista sostuvo que este tipo de acciones reflejan el modelo de gobierno impulsado por la Cuarta Transformación en Michoacán: una administración que entiende que el desarrollo económico no puede separarse del bienestar social y que la política pública debe medirse por su impacto real en la vida cotidiana del pueblo.

Finalmente, Jesús Mora reconoció el trabajo encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y reiteró que Morena seguirá respaldando políticas públicas que fortalezcan la justicia social, la economía popular y el bienestar de las familias michoacanas.