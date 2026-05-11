La Piedad, Mich.- 11 de mayo de 2026.- Un adolescente perdió la vida de manera trágica, luego de ser arrollado y arrastrado por varias cuadras por el conductor de un vehículo que escapó tras el accidente, en hechos ocurridos en la colonia Santa Fe, del municipio de La Piedad.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, vecinos de la calle San Juan solicitaron apoyo urgente al número de emergencias al percatarse de que un joven motociclista había sido embestido violentamente por un automóvil color gris.

Testigos señalaron que, pese a los gritos de las personas para que se detuviera, el conductor continuó avanzando y huyó del sitio.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes al revisar al muchacho, de aproximadamente 18 años de edad, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las severas lesiones que sufrió al ser arrastrado por más de tres cuadras.

La motocicleta quedó en el lugar del impacto, mientras que el cuerpo del joven fue localizado metros adelante sobre la misma calle San Juan, situación que generó consternación entre vecinos y familiares que comenzaron a reunirse en la zona.

Posteriormente, el área fue acordonada por autoridades municipales, en tanto el personal de la Fiscalía General del Estado realizó las actuaciones correspondientes e inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero d