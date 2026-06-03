Uruapan, Mich.- 03 de junio de 2026.- Un joven fue asesina a balazos la mañana de este miércoles, en la colonia Infonavit Rosa de Castilla, aledaña a Constituyentes, al oriente de la ciudad de Uruapan. Los homicidas se llevaron una camioneta propiedad de la víctima.

Sobre el crimen se pudo conocer que minutos después de las 08:00 horas, el ofendido se encontraba sobre la privada de la calle Manuel Martínez, donde mostraba a dos sujetos una camioneta que tenía en venta cuando fue baleado en la cabeza y se desplomó en medio de un charco de sangre.

Tras lo anterior, los criminales escaparon a bordo de la camioneta cuyas características no fueron reveladas.

Familiares y vecinos reportaron el ataque armado a los sistemas de emergencia y al lugar se trasladaron paramédicos del DIF Municipal, pero la persona ya no tenía signos vitales; su identidad no fue revelada, sólo se sabe que tenía 26 años de edad y vivía en la misma colonia.

Por su parte, elementos de distintas corporaciones policiacas y la Guardia Nacional acordonaron la escena para preservar posibles evidencias y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para las investigaciones correspondientes.



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