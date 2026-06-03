Morelia, Michoacán, a 03 de junio de 2026.- Con el fin de fomentar la preservación de la Lengua P’urhépecha, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a través del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), invita a la comunidad nicolaita interesada a ser parte del Taller de Lectura y Redacción para estudiantes originarios de Pueblos P’urhépechas.

Dicha actividad académica tiene como propósito fortalecer la comprensión lectora y la redacción en español de alumnas y alumnos universitarios cuya lengua materna es el p’urhépecha, mediante un enfoque intercultural y de diálogo de saberes que contribuya a mejorar su desempeño académico y eficiencia terminal.

Durante el curso, las y los participantes comprenderán las principales diferencias entre las lenguas originarias y el español, así como las dificultades más comunes que enfrentan al redactar trabajos académicos, además de desarrollar habilidades de comprensión lectora de textos académicos en español y reducir errores frecuentes relacionados con género, número, artículos, pronombres, preposiciones y conectores.

El taller también permitirá a los estudiantes comprender la estructura y composición del párrafo, revisar, corregir y reescribir textos y argumentaciones propias, así como elaborar un texto académico coherente y bien formulado.

Las actividades se desarrollarán en modalidad presencial los días martes y jueves durante los meses de junio, julio y agosto, con una duración total de 26 sesiones en un horario de las 17:00 a las 19:30 horas, el inicio del curso está programado para el martes 09 de junio.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse con los responsables del curso, Laura Valdivia Moreno, al correo electrónico 1053861g@umich.mx, y Amaruc Lucas Hernández, al correo amaruc.lucas@umich.mx