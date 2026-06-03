Morelia, Mich.- Miércoles 03 de junio de 2026.- Una camioneta recolectora de basura se estrelló contra uno de los árboles de un camellón ubicado sobre el libramiento de Morelia, cerca del Distribuidor Vial de Salida a Mil Cumbres, incidente que dejó una persona levemente lesionada, al parecer el conductor, informaron fuentes allegadas al tema.

El percance ocurrió durante la mañana de este miércoles en los carriles con dirección del citado distribuidor hacia la colonia Las Américas, justo a la altura de los asentamientos Poblado Ocolusen y Américas Britania.

El hecho fue reportado al número de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron unos paramédicos, quienes brindaron atención al tripulante de la mencionada unidad.

Asimismo, agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del incidente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo siniestrado.

AGENCIA RED 113