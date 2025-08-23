Apatzingán, Mich.- 23 de agosto de 2025.- Mientras recibía atención médica en un hospital de Apatzingán, lamentablemente perdió la vida un niño de tan solo 7 años de edad, quien había resultado gravemente herido, al ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga, en la colonia Niños Héroes.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca de las 10:15 horas, Yair Alexander se desplazaba en una bicicleta sobre la Avenida 16 de Septiembre, cuando fue embestido por un automotor de características desconocidas que se dio a la fuga.

El percance fue reportado al número de emergencias 911, acudiendo los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes auxiliaron al infante y de emergencia lo trasladaron al Hospital IMSS-Bienestar, donde posteriormente pereció a consecuencia de las severas heridas que presentaba.

Del caso se dio aviso a Fiscalía General del Estado para que se realicen las averiguaciones respectivas, que permitan esclarecer los hechos y capturar al responsable.

