Morelia, Michoacán, 23 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) llevó a cabo la presentación del Fanzine de Tsunami, proyecto derivado de la obra de gran formato del artista visual Salvador Jacobo Torres, en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ).

El encuentro contó con la participación del propio creador, acompañado por la maestra Carolina Ortega Sánchez, quienes dialogaron en torno a la importancia del proyecto y al proceso de construcción del fanzine.

La obra constituye una exploración personal de Salvador Jacobo frente a los conflictos bélicos, las crisis climáticas y los aspectos oscuros de la conducta humana. A través de imágenes y textos, esta pieza invita a la reflexión y a un diálogo profundo sobre la vulnerabilidad y la resistencia en tiempos de crisis.

El fanzine se presentó como una extensión de esta investigación artística, al proponer una mirada cercana y accesible a los cuestionamientos que plantea la obra de gran formato. Tiene un costo de 380 pesos y puede adquirirse directamente con el artista en el teléfono 443 687 4083.