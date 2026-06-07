Morelia, Michoacán, 7 de junio de 2026.- Michoacán culminó su participación en la Olimpiada Nacional 2026 con un total de 91 medallas: 22 de oro, 27 de plata y 42 de bronce, luego de más de 50 días de competencia en los estados de Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Nayarit, Yucatán, Guanajuato y San Luis Potosí, informó la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid).

Del 16 de abril al 6 de junio, Michoacán participó con una delegación de alrededor de 500 deportistas y entrenadores en 29 disciplinas, entre las que destacaron taekwondo, canotaje, patinaje de velocidad, polo acuático, natación, voleibol de sala, voleibol de playa, escalada deportiva, fútbol y surfing, entre otras.

La disciplina que aportó más preseas para el estado fue el taekwondo, con un total de 25 medallas, de las cuales ocho fueron de oro. Jareni Nava y Ángel Ruiz se convirtieron en las figuras de la delegación al ganar dos metales dorados cada uno, tanto en la modalidad individual como por equipos.

Por otra parte, Michoacán obtuvo por primera vez en su historia el primer lugar nacional en voleibol de playa, gracias a los dos oros ganados por las duplas conformadas por Daniel Barajas y Axel Ortiz, así como por Ashley Silva y Alexa Bucio. Con este resultado, la dupla femenil se convirtió en pentacampeona nacional.

Finalmente, Michoacán volvió al medallero en dos disciplinas tras varios años de ausencia: en la modalidad de ciclismo BMX, luego de ocho años, gracias a la plata de David Medina; y en tenis, después de cuatro años, con el bronce conseguido por la pareja femenil conformada por Paula Campuzano y María Fernanda Pantoja.