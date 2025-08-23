Parácuaro, Michoacán, 23 de agosto de 2025.- Agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) aseguraron en el municipio de Parácuaro dos fusiles, dos granadas para aditamento calibre 40 milímetros, cartuchos, cargadores, equipo táctico y una camioneta de la marca Mitsubishi con reporte de robo vigente.

Esto, en respuesta a una agresión por disparos de arma de fuego, mientras realizaban recorridos disuasivos sobre un camino de terracería en la localidad de La Batea.

Los oficiales de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano realizaron un perímetro de seguridad, tras localizar a dos civiles abatidos, y dieron parte a la autoridad investigadora para las diligencias de ley.

La SSP refrenda su compromiso de cuidar y velar por la seguridad de la sociedad michoacana. En la región de Tierra Caliente mantiene y refuerza las tareas operativas a fin de mantener la tranquilidad.