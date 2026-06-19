Morelia, Michoacán; 19 de junio de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, presentó y logró la aprobación de una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado de Michoacán, con el objetivo de reconocer la Protección Civil como un derecho fundamental de las personas y como una función esencial y obligatoria del Estado.

La iniciativa fue presentada ante la bancada del PAN en el Congreso del Estado, donde ha recibido respaldo, coincidiendo en la necesidad de priorizar la prevención como la mayor defensa de nuestra ciudad.

El Secretario del Ayuntamiento explicó que esta reforma permitirá transitar de ser reactivos ante los desastres a una verdadera cultura de prevención, fortaleciendo la capacidad institucional para anticiparse a los riesgos y proteger el patrimonio y la vida de las familias morelianas.

“La seguridad de las y los morelianos no puede ser negociable. Estamos luchando para elevar la Protección Civil a rango constitucional; eso significa blindar la prevención con presupuesto fijo, coordinación obligatoria y visión de largo plazo”, señaló Yankel Benítez Silva.

Esta propuesta se alinea con el Plan Familiar de Protección Civil que se viene impulsando desde el Ayuntamiento, mediante cursos de primeros auxilios y recorridos de prevención en colonias y el Centro Histórico.

Es de recordar que la propuesta, aprobada por unanimidad en sesión de Cabildo, busca blindar la prevención de riesgos y desastres mediante: Presupuesto fijo y garantizado para Protección Civil y Bomberos; Coordinación obligatoria entre los tres niveles de gobierno; Visión de largo plazo en la gestión integral de riesgos; Dignificación del trabajo de las y los servidores públicos que diariamente arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía.