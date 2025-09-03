Taretan, Mich.- 03 de septiembre de 2025.- La tarde de este miércoles, un adolescente estudiante de preparatoria falleció al sufrir un fatal accidente en la moto que tripulaba sobre la carretera “libre” Ziracuaretiro – Taretan.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, los hechos sucedieron a la altura del lugar conocido como las Granjas, donde presuntamente el joven perdió el control y derrapó, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica.

Otros automovilistas al percatarse del incidente se detuvieron para no atropellar al menor y pidieron ayuda al número de emergencias 911, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos de Protección Civil Municipal.

A su llegada los socorristas confirmaron que el jovencito a pesar de portar casco de protección sufrió graves heridas y ya no tenía signos vitales, así que la zona fue acordonada por la policía y se solicitó la intervención del personal de la Fiscalía Regional de Justicia.

La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades, sólo se mencionó que tenía 17 años de edad y era estudiante del CBTA No.86 de Taretan. Las autoridades continúan con las investigaciones sobre el caso con la finalidad de esclarecer lo sucedido.

RED 113