Morelia, Mich.- Miércoles 03 de septiembre de 2025.- Un automóvil y un tractocamión protagonizaron un aparatoso choque sobre la Avenida Morelos Norte de la ciudad de Morelia, hecho que únicamente dejó daños materiales, comentaron fuentes policiales.

El referido accidente sucedió durante la tarde de este miércoles cerca del Antiguo Recinto Ferial, así como del Pabellón Don Vasco, y fue reportado por varias personas al número de emergencias.

Se apreció que una de las unidades involucradas es de la marca Chevrolet Chevy, color negro. En tanto que el otro vehículo es de la marca Freightliner, color blanco.

Trascendió que el mencionado auto compacto se le atravesó al tractocamión y sucedió el impacto. Unos oficiales de la Guardia Civil de Seguridad Vial se encargaron de abanderar el percance, además realizaron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades y retiraron los automotores siniestrados.