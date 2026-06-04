Morelia, Michoacán, a 04 de junio de 2026.- A partir del martes 30 de junio dará inicio el periodo de exámenes de admisión en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por lo que se invita a las y los aspirantes a revisar la fecha de su evaluación.

De acuerdo con la Dirección de Control Escolar, la aplicación comenzará el 30 de junio y 01 de julio con el área de Ciencias de la Salud, posteriormente el jueves 02 de julio con Ciencias Exactas e Ingenierías en el turno matutito y por la tarde, con Ciencias Biológico Agropecuarias, para continuar el viernes 03 de julio con Humanidades y Derecho, así como nivel Técnico por la mañana, y finalizar con el turno vespertino con el área de Ciencias Económico-Administrativas, los cuales se llevarán a cabo en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

En tanto, en las Unidades Profesionales de la UMSNH ubicadas al interior del estado se realizará en modalidad virtual, el 2 y 3 de julio, al igual que para los programas educativos en línea.

Es importante mencionar que, las guías de estudio para el examen de nuevo ingreso son totalmente gratuitas, incluyendo las correspondientes al área de la Salud y se pueden descargar en el portal oficial www.umich.mx, en el banner “Convocatoria Nuevo Ingreso 2026-2027”, dando click en el menú del nivel educativo que corresponda, en donde aparecerá otro banner con la leyenda “Temario de estudio para el examen”, y al dar click desplegará las diferentes áreas del conocimiento con la respectiva guía de estudio.