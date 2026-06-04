Tepeaca, Puebla, MX., a 04 de junio de 2026.- Por lo menos dos mil personas fueron evacuadas la mañana de hoy en el municipio de Tepeaca, luego de la explosión de 4 pipas de gas, que se encontraban en unas bodegas donde se resguardaban las cisternas de gas; de acuerdo a Bernabé López Santos, director de Protección Civil de Puebla, se evacuaron hospitales, escuelas, centros escolares y viviendas aledañas.

#Actualización #Video 🔥 Por lo menos dos mil personas fueron evacuadas la mañana de hoy en el municipio de Tepeaca, Puebla, luego de la explosión de 4 pipas de gas, que se encontraban en unas bodegas donde se resguardaban las cisternas de gas; de acuerdo a Bernabé López Santos,… pic.twitter.com/zp07a6vbOc — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 4, 2026

Los hechos fueron reportados 09:53 horas, en la colonia San Juan Negrete, en Tepeaca, Puebla, y fueron video grabados por vecinos y usuarios en las redes que mostraron la impresionante explosión, que alcanzó decenas de metros de altura y que afortunadamente y hasta el momento, no reporta víctimas fatales.

#Video #Actualización #ExplosiónPuebla 🔥 Los hechos fueron reportados 09:53 horas, en la colonia San Juan Negrete, en Tepeaca, Puebla, y fueron video grabados por vecinos y usuarios en las redes que mostraron la impresionante explosión, que alcanzó decenas de metros de altura y… pic.twitter.com/3liMrvyukh — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 4, 2026

Las autoridades y servicios de emergencia, siguen con los recorridos en el lugar, sin que al momento hayan reportado víctimas fatales o heridos por la impresionante explosión.

Redacción VA Noticias