Morelia, Mich.- 3 de septiembre de 2025.- El fiscal del estado, Carlos Torres Piña, dio a conocer avances en investigaciones recientes relacionadas con homicidios y feminicidios ocurridos en distintas regiones de la entidad, destacando la detención de presuntos responsables y su vinculación a proceso.

En rueda de prensa, el funcionario señaló que en el caso del periodista Armando Linares “se logró la detención del autor material que está vinculado a proceso, que se hizo durante el mes de agosto”.

Torres Piña también informó sobre la detención de uno de los implicados en el feminicidio de Eva Guadalupe, ocurrido a principios de agosto en Mil Cumbres.

“Ahorita estamos todavía en el seguimiento de quienes participaron durante ese hecho, que tenemos el rastro de dos personas más y que estamos trabajando para dar con los otros participantes”, explicó.

Respecto al feminicidio en la zona de Jesús del Monte, donde un hombre privó de la vida a su madre, el fiscal puntualizó: “Esta persona también de inmediato se hizo la detención y está vinculado a proceso”.

Entre otros casos relevantes, destacó la detención de un ex policía municipal de Zamora, acusado de participar en el homicidio del subdirector de la Policía Municipal de esa ciudad. Además, se refirió a la captura de presuntos feminicidas y la investigación contra “algunos elementos de la Guardia Civil”, quienes habrían estado involucrados en hechos delictivos.

Finalmente, el fiscal reiteró que la institución mantiene firme su compromiso en el combate a la impunidad y en el esclarecimiento de casos que han generado gran impacto en la sociedad michoacana.

RED 113