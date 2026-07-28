Morelia, Mich.- Martes 28 de julio de 2026.- Una bebé recién nacida y con débiles signos vitales fue encontrada abandonada en la vía pública de la colonia Ciudad Jardín. Elementos de la Policía Morelia y paramédicos acudieron para auxiliarla y la trasladaron a un hospital; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, la menor falleció, informaron fuentes allegadas al caso.

De acuerdo con los datos obtenidos, el hecho ocurrió durante las últimas horas de ayer martes. Trascendió que vecinos de la calle Miravelle esquina con Ixtlán escucharon el llanto de un bebé y, al salir para verificar la situación, localizaron a la recién nacida, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Posteriormente, al lugar acudieron los patrulleros municipales y rescatistas, quienes ayudaron a la menor, la abrigaron y la trasladaron de urgencia a un nosocomio para que recibiera atención especializada. No obstante, pese a las labores realizadas por el personal médico, la bebé perdió la vida.

El caso fue notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas iniciarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar quién o quiénes están relacionados con el abandono de la menor.

AGENCIA RED 113