Morelia, Michoacán, 28 de julio de 2026.– Carlos Torres Piña presentó este martes ante el Congreso del Estado la solicitud para ampliar por 45 días naturales la licencia temporal y continuar con ello sus recorridos a ras de tierra por Michoacán.

De acuerdo con el documento recibido por la Presidencia de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, la petición plantea que la ampliación tenga efectos a partir del 5 de agosto del presente año, con el propósito de permanecer separado del cargo de fiscal durante ese periodo adicional.