Morelia, Mich.- Sábado 14 de febrero de 2026.- Una mujer fue encontrada muerta y con huellas de violencia en un camino de terracería ubicado en la colonia Mirador de los Ángeles, en la zona norte de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

La víctima yacía cerca de la calle Mirada del Ángel, en las inmediaciones del fraccionamiento Santa Fe. Unos lugareños la hallaron durante la tarde de este sábado y avisaron al número de emergencias.

Posteriormente arribaron unos patrulleros, quienes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro. Trascendió que la femenina tenía entre 55 y 65 años de edad, misma que vestía pants y blusa de color negro; a simple vista presentaba algunos golpes y heridas posiblemente causadas por arma de fuego.

Los oficiales solicitaron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos especialistas realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

