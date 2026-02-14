Morelia, Michoacán, 14 de febrero de 2026.- A través del programa Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, 780 personas cuidadoras han recibido apoyos directos de 4 mil pesos mensuales, así lo refirió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al resaltar que esto ha sido posible gracias a una política social, única a nivel nacional, que otorga el Gobierno de Michoacán desde el inicio de esta administración.

Detalló que el sistema de salud estatal, como parte de los protocolos de atención, mantiene en vigilancia permanente a las niñas y niños, con tratamientos puntuales.

El mandatario señaló que en septiembre del año pasado se invirtieron 165 millones de pesos de recursos estatales en la adquisición de un acelerador lineal y un PET Scan, para brindar tratamientos especializados a los pacientes oncológicos.

Ramírez Bedolla explicó que el programa Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer se creó desde inicios de la administración bajo una visión integral de cubrir necesidades como el transporte y así evitar el abandono de los tratamientos.

Manifestó que la estrategia coordinada con el Gobierno federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido fundamental para fortalecer la infraestructura de salud en la entidad, con más hospitales y mejor equipamiento.