Arteaga, Michoacán, 7 de septiembre del 2025.- El Gobierno de Michoacán da un paso más en la consolidación de la estrategia de seguridad, con la inauguración del cuartel de Las Cañas, en Arteaga. Con estas instalaciones la Guardia Civil suma un total de 11 cuarteles regionales, informó el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés.

En un acto encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se realizó el corte de listón de este complejo que reforzará el trabajo operativo para vigilancia en la autopista Siglo XXI, en el tramo Apatzingán-Lázaro Cárdenas, donde agentes de la Secretaría de Marina y de la Guardia Civil mantendrán tareas estratégicas para disuadir el robo de vehículos y garantizar el orden público de este territorio, así como en los límites con el estado de Guerrero.

Los municipios que cuentan con cuarteles de la Guardia Civil son: Jiquilpan, Zamora, Apatzingán, Uruapan, Coalcomán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Maravatío y Morelia, estás instalaciones son la suma de un esfuerzo permanente para establecer mecanismos de cooperación y colaboración, para mejorar las condiciones laborales y la dignificación policial de los agentes de la Guardia Civil.

Asistieron al evento los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor y de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa, así como el titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña.