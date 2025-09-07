Morelia, Michoacán, a 07 de septiembre de 2025.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, destacó que en su primer año legislativo se aprobó un paquete de reformas constitucionales que fortalecen la democracia y amplían derechos sociales, muchas de ellas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre las reformas más trascendentes mencionó la histórica democratización del Poder Judicial de la Federación, el reconocimiento constitucional de los programas sociales de bienestar y la garantía de igualdad sustantiva y salarial entre mujeres y hombres.

“Estas reformas son pasos firmes para consolidar la Cuarta Transformación y garantizar que la justicia y el bienestar lleguen a todas y todos. Legislamos con la convicción de poner siempre por delante a la gente más necesitada”, afirmó la doctora en Ciencias Sociales.

La también ex funcionaria federal aseguró que estas decisiones históricas reflejan el compromiso de Morena y del bloque progresista con la transformación de México.

“La honestidad que cumple se traduce en leyes que cambian la vida de la gente. Y lo seguiremos haciendo con responsabilidad y con resultados”, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena.