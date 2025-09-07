Morelia, Mich.- Domingo 07 de septiembre de 2025.- Un automóvil volcó sobre el Boulevard Alfredo Zalce ubicado en la zona oriente de Morelia, accidente que no dejó lesionados, únicamente daños materiales, comentaron autoridades policiales.

El percance se registró durante la mañana de este domingo en la zona de Tres Marías y fue reportado por varias personas al número de emergencias 911. Se apreció que el automotor siniestrado es de color rojo.

En el lugar se presentaron uno agentes de Tránsito, quienes se encargaron del peritaje correspondiente y pidieron una grúa para retirar el citado carro, el cual fue llevado a un corralón.

AGENCIA RED 113