Resultado de trabajos de investigación, en Acapulco, Guerrero, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambas de Guerrero, cumplimentaron una orden de aprehensión contra un hombre por el delito de homicidio calificado, en agravio de tres personas.

En seguimiento a la localización de tres hombres sin vida, el 10 de enero del presente año, los agentes de seguridad realizaron actos de investigación que permitieron identificar a un sujeto involucrado en el evento, el cual cuenta con una orden de aprehensión.

Con la información obtenida se desplegó un dispositivo de seguridad y se cumplimentó el mandamiento judicial contra Jesús “N”, al cual se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica.

Cabe señalar que el detenido está vinculado a una célula delictiva con presencia en la colonia Emiliano Zapata que se dedica a la venta de droga, extorsión y homicidios.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de detener a generadores de violencia y no dejar impunes los casos que atentan contra la sociedad.