Morelia, Michoacán, 19 de enero del 2026.- El secretario de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina tomó protesta a los nuevos mandos de la Guardia Civil, que a partir de este lunes desempeñarán sus funciones con estricto apego a los derechos humanos y con vocación de servir. En esta convocatoria participaron un total de 847 elementos y fueron seleccionados los mejores 26 perfiles.

Fue mediante un proceso histórico a cargo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) con un riguroso proceso que evaluó las habilidades físicas, teóricas y psicométricas, para elegir a los mandos que a partir de hoy ocupan los puestos de jefes y coordinadores de agrupamientos y de seguridad vial, así como las 13 comisarías regionales, entre otros puestos de mando.

“El día de hoy damos un gran paso en la consolidación de la Guardia Civil, estoy convencido que harán un buen trabajo. Comprométanse para entregar buenos resultados; para entregar cada día lo mejor de sí”, comentó Cruz Medina.

Asimismo, el secretario de Seguridad Pública exhortó a los nuevos mandos a continuar capacitándose y tener aspiraciones para obtener mejores resultados, así como mantener el liderazgo en cada acción que realicen.