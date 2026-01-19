Uruapan, Mich.- 19 de enero de 2026.- Criminales armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta atacaron a balazos un vehículo estacionado y lesionaron a una joven mujer que se encontraba en el interior, hechos ocurridos en la colonia Magisterial, al oriente de la ciudad de Uruapan.



El ataque fue perpetrado sobre la calle Elpidio D., en el acceso al Infonavit La Escondida y provocó una intensa movilización por parte de elementos de de distintas corporaciones policiacas y de la Guardia Nacional, pero los responsables lograron escapar.



Vecinos reportaron la situación a los sistemas de emergencia y al lugar se desplazaron paramédicos locales, quienes auxiliaron a la fémina que se encontraba a bordo de un vehículo de color gris oscuro de reciente modelo y la trasladaron a un hospital; sus identidad no fue revelada.



La unidad motriz terminó con varios impactos de bala en una ventana y la carrocería de lado del conductor, así que la zona fue acordonada y se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para efectuar las investigaciones pertinentes.