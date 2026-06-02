San Lucas, Mich.- Martes 02 de junio de 2026.- La empresaria Elia Camacho Goicochea, ampliamente conocida en la región de Tierra Caliente, falleció junto con otras dos personas durante un trágico accidente vehicular registrado sobre la carretera Riva Palacio-Huetamo, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

Trascendió que la citada mujer era propietaria de la empresa Vitrocar y que además había participado en la política local como aspirante a la candidatura de Morena por la presidencia municipal. Asimismo, se conoció que era hermana de Eli Camacho Goicochea, exalcalde de Coyuca de Catalán, Guerrero.

El fatal percance ocurrió la tarde de este martes a la altura de la comunidad de San Pedro, en el municipio de San Lucas, y fue reportado al número de emergencias 911.

Al llegar al sitio, los cuerpos de auxilio confirmaron el deceso de Elia Camacho, así como de una menor de edad y otro adulto, quienes viajaban a bordo de un automóvil Nissan Versa color blanco, con placas HEA-232J del estado de Guerrero, el cual terminó destrozado a la orilla del camino por aparente choque y presentaba indicios de incendio.

Unos oficiales acordonaron el área de los hechos y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional. Posteriormente, especialistas realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo).

RED 113