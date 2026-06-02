Morelia, Michoacán; 02 de junio de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, que se conmemora el próximo 03 de junio, el Gobierno Municipal encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), llevará la Biciescuela a las instalaciones del Centro Administrativo de Morelia (CAM), en una activación dirigida tanto a trabajadores municipales como a la ciudadanía en general.

La actividad se realizará de 09:00 a 12:00 horas, en la explanada de las instalaciones municipales, en coordinación con Bicivilízate Michoacán, colectivo que acompañará las dinámicas de aprendizaje y práctica para personas interesadas en aprender a andar en bicicleta o fortalecer sus habilidades básicas de manejo.

Para poder desarrollar esta celebración, se contará con bicipréstamo, para quienes no tengan una propia, permitiendo que más personas puedan acercarse a este medio de transporte de manera sencilla y acompañada. Además, quienes se integren a esta dinámica recibirán un distintivo simbólico por su participación.

La Biciescuela está pensada como un espacio accesible, seguro y recreativo para todas las edades, donde las y los participantes podrán conocer principios básicos para desplazarse en bicicleta dentro de la ciudad, desde el equilibrio y control, hasta recomendaciones de circulación y seguridad vial.

Además de promover la convivencia y la activación física, esta jornada busca impulsar el uso de la bicicleta no solo como una actividad recreativa, sino también como una alternativa de movilidad sustentable para los traslados diarios en Morelia.

Con este tipo de actividades, la Sedum continúa promoviendo una movilidad más humana, activa y accesible para todas y todos.