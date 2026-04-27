Morelia, Mich.- Lunes 27 de abril de 2026.- Sujetos armados y encapuchados realizaron disparos e incendiaron un local de máquinas tragamonedas y videojuegos ubicado en la Central de Abastos de Morelia; además, dejaron un mensaje amenazante escrito en una lona, informaron fuentes policiales, las cuales agregaron que no hubo personas lesionadas ni fallecidas.

Lo anterior se registró durante los primeros minutos de este lunes en el referido establecimiento localizado en la calle Sandía. De acuerdo con los datos obtenidos, al mencionado lugar arribaron motociclistas, quienes a punta de pistola sacaron a los encargados y clientes para posteriormente prenderle fuego al negocio.

Acto seguido, los perpetradores escaparon y unos ciudadanos reportaron la situación al número de emergencias. Después llegaron patrulleros municipales y bomberos, éstos últimos combatieron las llamas hasta sofocarlas; la lumbre dañó totalmente el inmueble.

Los oficiales acordonaron el área para evitar la contaminación de indicios, pues en el suelo había siete casquillos percutidos calibre .9 milímetros, y al exterior estaba abandonada una motocicleta Italika FT150, color café, sin placa.

Los uniformados solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de emprender las investigaciones correspondientes.

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