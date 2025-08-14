Morelia, Mich.- Jueves 14 de agosto de 2025.- Un delincuente, a punta de pistola, asaltó una sucursal BanBajío en la colonia Bosques Camelinas, ubicada al sur de la capital michoacana, informaron autoridades policiales.

El atraco se registró este jueves en el citado banco localizado en Periférico Paseo de la República, cerca de la calle Atsimu, así como del Bosque Lázaro Cárdenas.

Trascendió que el bandido entró al inmueble, amagó a una empleada y la despojó de 20 mil pesos en efectivo, consecutivamente huyó. Según las fuentes, el individuo vestía chamarra negra con blanco, pantalón negro y usaba cubrebocas negro.

Los afectados alertaron al número de emergencias, después arribaron unos patrulleros, obtuvieron datos del acontecimiento y revisaron la zona, pero no hallaron al perpetrador.

El asunto fue avisado a la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de emprender las investigaciones correspondientes.

