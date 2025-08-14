Morelia, Mich.- Jueves 14 de agosto de 2025.- Un hombre fue ultimado de un balazo en la espalda, esto en la puerta de un domicilio del fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado en la zona poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

El móvil del homicidio desconocido, pero extraoficialmente se supo que unos sujetos armados arribaron a la citada dirección y después de intercambiar algunas palabras con el ahora ofendido, lo sometieron, le dispararon y escaparon en un vehículo.

El hecho sucedió en un inmueble del Circuito I, casi frente a calle Novena Cerrada I, a una cuadra de avenida Metales. Unos vecinos reportaron la situación al número de emergencias 911, consecutivamente se presentaron los patrulleros locales, quienes hallaron al comentado sujeto tirado y muerto en la entrada de la mencionada casa.

Según las fuentes, al interfecto no está identificado, tenía entre 25 y 35 años de edad, era delgado, moreno claro y vestía pantalón de mezclilla azul, así como una camiseta negra sin mangas, además como seña particular tiene tatuado un fusil (una AK-47) en el antebrazo izquierdo.

Los polimunicipales acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargaron de las primeras investigaciones y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.



