Uruapan, Mich.- 14 de agosto de 2025.- Un fuerte incendio consumió parte de un domicilio ubicado en la colonia 19 de Marzo, a un costado de la Antorcha Campesina, al oriente de la ciudad, de Uruapan.

Trascendió que vecinos de la calle Las Flores observaron el fuego y humo negro que salían de la vivienda marcada con el número 18, por lo que de inmediato reportaron la emergencia al número de emergencias 911.

Elementos de Bomberos Voluntarios de Uruapan se desplazaron al lugar y luego de varios minutos controlaron la situación, con lo que se evitó que las llamas dañaran inmuebles cercanos.

Por el momento se ignoran las causas que provocaron el siniestro, el cual afortunadamente no dejó víctimas, según refirieron las autoridades.

RED 113