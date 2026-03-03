Morelia, Michoacán, 2 de marzo de 2026 . El Nuevo Poder Judicial de Michoacán avanza con una ruta clara para consolidar una justicia más cercana, pronta y expedita, afirmó el magistrado presidente Hugo Gama Coria, al destacar que, desde el 15 de septiembre de 2025, inicio de esta nueva etapa institucional, se tomaron decisiones firmes para transformar la segunda instancia y fortalecer la atención a la ciudadanía.

Durante su participación en el programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, el magistrado presidente explicó que uno de los logros más relevantes fue la regionalización de las Salas de Segunda Instancia, con la apertura de 16 salas en distintas regiones del estado, lo que permite que las y los justiciables ya no tengan que trasladarse hasta Morelia para dar seguimiento a sus asuntos.

Subrayó que esta medida reduce tiempos y costos, elimina gastos de traslado y viáticos, garantizando una justicia más pronta y expedita, como lo mandata la Constitución.

Gama Coria destacó que, pese a voces que anticipaban que no sería posible concretar este proyecto por falta de recursos, las salas se pusieron en marcha contra todo pronóstico, gracias al compromiso del personal y a decisiones colegiadas orientadas a privilegiar el derecho de acceso a la justicia.

Asimismo, adelantó que otro de los grandes retos para los próximos años es la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), que entrará en vigor en abril de 2027 y que establecerá un sistema predominantemente oral. Para ello, desde octubre se conformó una comisión interdisciplinaria que elabora el programa de trabajo correspondiente.

Anunció la creación de un juzgado digital piloto, en el que, si bien habrá una jueza o juez de manera presencial, los procedimientos se desarrollarán por medios digitales. Este proyecto implicará una intensa capacitación para el personal y forma parte de la apuesta por una justicia innovadora y eficiente.

En materia de infraestructura, detalló que el presupuesto 2026 contempla la conclusión de la Ciudad Judicial de Zamora, proyecto que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un espacio que acerca el quehacer institucional a la ciudadanía y reafirma el compromiso de una justicia abierta, transparente y cercana a la sociedad.