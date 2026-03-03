Uruapan, Mich.- 03 de marzo de 2026.- La tarde de este martes, se registró el voraz incendio de un domicilio en la colonia Morelos de Uruapan, siniestro que movilizó a elementos de Bomberos y distintas corporaciones policiacas.

#Video | La tarde de este martes, se registró el voraz incendio de un domicilio en la colonia Morelos de Uruapan, siniestro que movilizó a elementos de Bomberos y distintas corporaciones policiacas 🔥 pic.twitter.com/6Y3ASQnCTL — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 4, 2026

Cerca de las 16:30 horas vecinos y automovilistas se percataron una densa columna de humo negro y fuego que salía del inmueble ubicado sobre la Avenida Américas, casi esquina con el Paseo Lázaro Cárdenas, por lo que notificaron al sistema de emergencias 911.

Al lugar se desplazaron elementos de Bomberos Voluntarios de Uruapan, quienes trabajaron por varios minutos para controlar la situación, en tanto, la zona fue acordonada por elementos policiacos.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que provocaron el siniestro dejó cuantiosas pérdidas materiales.

RED 113