Morelia, Michoacán, 3 de junio de 2026.- Michoacán ha alcanzado su cifra más baja en el delito de homicidio doloso de los últimos 16 años, según lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El mandatario estatal puntualizó que, durante el presente año, el promedio de este delito disminuyó de manera drástica a 2.2 casos diarios, en contraste con el promedio de 7.5 hechos al día que se registraban en 2021.

Refirió que esta constante tendencia a la baja en la incidencia delictiva ha permitido que el estado salga del top 10 a nivel nacional.

🔵 Resultados de las acciones operativas en materia de seguridad del mes de mayo. | 3 de junio 2026. https://t.co/Z6UWk71OA1 — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) June 3, 2026

Asimismo, detalló que la disminución comenzó a manifestarse de forma sostenida desde el año 2022, logrando prácticamente un 75 por ciento menos homicidios en comparación con administraciones pasadas, y una reducción del 50 por ciento si se contrasta el periodo que va de 2024 a la fecha.

Ramírez Bedolla explicó que este comportamiento positivo es el resultado directo de las acciones conjuntas y coordinadas de combate al delito por parte de las fuerzas de seguridad estatales y federales, tales como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil y las fiscalías generales de la República y del Estado.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, desglosó el comportamiento delictivo en lo que va del año, demostrando la estabilidad en el decremento del delito. En enero del presente año fueron 87 hechos los ocurridos, en febrero 59, mientras que marzo 60, en abril 72 casos y en mayo 65 homicidios.

El secretario manifestó que, como parte de las tareas operativas realizadas durante el mes de mayo, fueron detenidas 304 personas, y presentadas ante la Fiscalía General del Estado por su presunta relación en hechos constitutivos de delito. De este total, se destacó que 63 de los detenidos estarían vinculados directamente a células delictivas, lo que debilita las estructuras criminales en la entidad.