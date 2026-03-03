Morelia, Michoacán, 6 de marzo de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) inaugurará en el Centro Cultural Clavijero la exposición “Máscaras: Identidad en la Diversidad”, una muestra que reúne más de 80 obras y articula tradición, memoria y experiencia migrante desde una perspectiva contemporánea.

En México, y particularmente en Michoacán, la máscara forma parte de una tradición viva que mezcla lo ritual, lo festivo y lo social. Desde danzas y celebraciones, donde convergen cosmovisiones prehispánicas y cristianas, hasta su función como vehículo de crítica comunitaria, este objeto encarna identidades en constante transformación.

Para la exposición, más de 60 artistas de México y Estados Unidos traducen ese símbolo al lenguaje del grabado en relieve, como linóleo y xilografía, e integran metáforas visuales sobre migración, pertenencia, pluralidad y resistencia. Además, la propuesta amplía la conversación al incluir voces de la comunidad LGBTQ+ y personas de género diverso.

El proyecto es resultado de una colaboración binacional impulsada por la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois (FEDECMI) y diversas instituciones y colectivos culturales, entre ellos la Asociación para el Impulso del Conocimiento Académico, Cultural y Social de México A.C. (AIMCO), que se suma a esta iniciativa para fortalecer la identidad y visibilizar la experiencia migrante en contextos multiculturales.

Además, la exposición integra piezas emblemáticas de máscaras michoacanas y mexicanas provenientes de la Colección Muyaes Ogazón, así como un componente de memoria comunitaria que reconoce el legado de Pat Alzobaie, cuya colección de más de 200 máscaras tradicionales mexicanas será destinada a la comunidad michoacana en Estados Unidos.

“Máscaras: Identidad en la Diversidad” se inaugurará el 6 de marzo a las 18:30 horas en la Sala 8 del Centro Cultural Clavijero, ubicado en la calle El Nigromante número 79, colonia Centro, y permanecerá abierta al público hasta el 17 de mayo de 2026.