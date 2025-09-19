Uruapan, Mich.- 19 de septiembre de 2025.- Al menos dos personas heridas dejó el choque entre un vehículo compacto y una camioneta registrado sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo Uruapan-Pátzcuaro.

Trascendió que el accidente se registró cerca de las 09:00 horas de este viernes, a unos 4 kilómetros de la planta de Pemex, en las inmediaciones del puente “Calicanto”, por lo que al sitio se trasladaron paramédicos asignados a la autopista, quienes atendieron a dos personas que viajaban en un vehículo Honda, color gris y las canalizaron a un hospital.

El auto se impactó contra una camioneta Nissan, pick-up, color plata, la cual quedó convertida en chatarra y su conductor al parecer resultó ileso.

Elementos de la Guardia Civil se encargaron de abanderar la zona para evitar otro accidente y solicitaron la intervención de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, para realizar el peritaje correspondiente.



