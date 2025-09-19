Morelia, Michoacán, a 19 de Septiembre del 2025.- La diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local, solicitó formalmente al Congreso del Estado que la iniciativa con proyecto de Decreto para expedir la Ley de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al Servicio de las Víctimas del Delito sea turnada a comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, asegurando la participación activa de la Comisión de Derechos Humanos en todo el análisis legislativo.

En un oficio entregado a la presidenta de la Mesa Directiva, Giulianna Bugarini Torres, la legisladora destacó la importancia de que la Comisión de Derechos Humanos participe en foros, conversatorios, mesas de trabajo y demás actividades relacionadas con la iniciativa, para garantizar que la normativa incorpore medidas de atención equitativa, inclusiva y centrada en las víctimas.

Xóchitl Ruiz subrayó que esta iniciativa representa una oportunidad histórica para fortalecer el acceso a la justicia en Michoacán, promoviendo una Fiscalía más cercana a la ciudadanía y comprometida con la protección de los derechos humanos de todas las personas.

“Es indispensable un análisis amplio, técnico y con perspectiva de derechos humanos, que asegure un enfoque integral y sensible a las realidades que vive nuestro estado”, señaló la legisladora.

La diputada explicó que, en un estado donde los retos de seguridad afectan de manera particular a los sectores más vulnerables, la colaboración entre las comisiones de Justicia y Derechos Humanos permitirá diseñar una legislación que contemple mecanismos específicos para atender a mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Con esta acción, Xóchitl Ruiz reafirmó su compromiso de impulsar un proceso legislativo que combine rigor técnico y defensa de los derechos humanos, consolidando una Fiscalía General del Estado moderna, autónoma y sensible a las necesidades de la ciudadanía.

“La colaboración entre las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, con la participación de esta última en todas las actividades de análisis, permitirá diseñar una legislación que contemple mecanismos específicos para atender a grupos que enfrentan barreras, como mujeres, infancias, personas adultas mayores o con discapacidad”.