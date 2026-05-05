Morelia, Mich.- 5 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) fijó postura respecto al celular del ex presidente de Uruapan fallecido Carlos Manzo Rodríguez y su posible incorporación como elemento dentro de la investigación, al precisar que su entrega continúa siendo voluntaria al tratarse de una pertenencia personal.

Durante una entrevista con medios de comunicación, se plantearon las declaraciones de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, quien ha indicado que no ha entregado el dispositivo y que, en caso de hacerlo, sería bajo su supervisión.

Al respecto, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, subrayó que cualquier dato de prueba es relevante para el avance de las indagatorias: “Todas las aportaciones de alguna prueba, alguna información que nos hagan llegar, siempre será bienvenida para nosotros como institución. Nos ayuda mucho en el proceso de investigación”, expresó.

El titular de la FGE precisó que el dispositivo fue solicitado en dos ocasiones, durante noviembre y diciembre, con el objetivo de identificar posibles indicios, como amenazas u otros elementos de interés para la investigación, y agregó que Quiroz referió en su momento que en vida Carlos Manzo le manifestó que no quería que su teléfono fuera entregado a terceros.

Asimismo, aclaró que el celular no ha sido integrado formalmente como dato de prueba, por lo que no puede ser asegurado de manera obligatoria: “No puede ser requerido de manera obligatoria; podríamos solicitarlo oficialmente, pero también se tiene que valorar que es una pertenencia personal”, puntualizó.

Finalmente, indicó que, en caso de que la familia decida aportar el dispositivo, se llevará a cabo el procedimiento legal correspondiente para la extracción de la información: “Si ella decide presentarlo y aportarlo, se hace el proceso correspondiente de judicialización para la extracción de datos”, concluyó.



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