Morelia, Mich.- Viernes 19 de septiembre de 2025.- Sobre la calle Manuel Muñíz, al sur de Morelia, se registró un accidente de motocicleta, cuyo conductor resultó lastimado, trascendió en redes sociales.

El percance ocurrió durante la mañana de este viernes cerca de la Calzada Juárez y de la Plaza Carrillo, justo a la altura de las colonias Centro y Juárez.

En el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos, éstos últimos atendieron al motorista. Posteriormente los oficiales de vialidad se encargaron del peritaje correspondiente.

RED 113